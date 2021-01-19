Belediyespor Sultanlar Ligine Hazır

Haber: BMA

Türkiye Voleybol Kadınlar 1. Ligini lider tamamlayan Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı ikinci yarı hazırlıklarına devam ediyor. 12 gündür Bolu’da devam ettirdikleri lig hazırlıklarını tamamlayan Bolunun Sultanları ikili temas maçları için İstanbul’a gitti. Pazartesi günü Sultanlar ligi ekiplerinden Beşiktaş ile karşılaşan Belediyespor, maçtan 3 – 0’lık net bir skorla galip ayrıldı. Belediyespor İkinci yarının ilk karşılaşmasını 23 Ocak Cumartesi günü oynayacak. Bolu Belediyespor, 17 Temmuz Spor Salonunda Turkuaz Seramik Osb Teknik Koleji’ni konuk edecek.