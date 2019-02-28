“Belediyeye ek yük getirmeyecek”

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye adım adım yerel seçimlere ilerlerken, Cumhur İttifakı’nın AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Metin, lehine adaylıktan çekilen İbrahim Doğan ile AK Parti ve MHP teşkilatlarıyla birlikte bugün PTT ve Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

“PROJELERİMİZ BELEDİYEYE EK YÜK GETİRMEYECEK”

Gerçekleşen kurum ziyaretlerinde Metin, çalışanlarla sohbet ederek destek ve dualarını aldı. Büyük destek gören Metin, projelerinden de bahsederek, Bolu’yu geleceğe taşıyacak vizyon projelerinin ‘somut’, ‘uygulanabilir’ ve ‘kaynak problemi olmayan’ projeler olduğunu belirterek, belediye bütçesine ek yük getirmeyeceğini tekrarladı.