Haber; KASIM ŞAHİN

Bolu Belediye Başkanlığı 2015 yılında taşeron firma üzerinden 47 kişilik iş gücü satın alımı yaptı. İhaleyi ünlü Akmercan firmasının alt kolu olan Esenbey şirketi kazandı. Akmercan daha sonra sözleşme gereği işe aldığı 47 işçiyi belediyenin isteği üzerine işten çıkararak iş akdine son verdi. İşten atılan işçilere Belediye İş Sendikası Genel Merkezi sahip çıkarak hukuk mücadelesi başlattı. 47 işçiden 44 tanesi konuyu iş mahkemesine taşıdı. Başlatılan hukuk mücadelesi iki yıl sürdü. Davaları kazanan işçilerin haklarının Yargıtay onadı. 44 işçi hakkında verilen karar diğer üç işçi içinde emsal oluşturdu. Bolu Belediyesi ve üst taşeron olan Akmercan şirketi işçilere 24 aylık maaş, sosyal haklar, tazminatlar, ikramiyeler ve yasal faiz olarak ortalama 69’ar bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu.

Ortalama bir hesap ile 47 işçinin belediyeye toplam maliyeti neredeyse 3.1 milyon lirayı buldu. Tazminatın yanı sıra iş mahkemesi 47 işçinin tümünün işe iadesine de karar verdi. Eğer Bolu Belediyesi işe iadeleri gerçekleştirmez ise ayriyeten birde 24 aylık kıdem ve ihbar tazminatlarını ödeyecek







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