Belediyeye yeni komisyon

Bolu Belediye Meclisinin Temmuz ayı ikinci oturumunda yapılan görüşmeler sonucu İnsan Hakları Komisyonunun kurulması kararlaştırıldı.

Belediyeye yeni komisyon

Haber: Esra Öztürk

Bolu Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk oturumunda AK Parti grubu tarafından meclise İnsan Hakları Komisyonunun kurulması için sunulan önerge geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ikinci oturumda görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda Çeşitli İşler Komisyonundan konuyla ilgili olarak gelen karar ele alındı. Komisyondan oy birliği ile Belediye Meclisine taşınan karar oy birliği ile kabul edildi ve Bolu Belediyesi’nde İnsan Hakları Komisyonu kuruldu.

Partilerin gruplarından gelen önergeler sonucunda komisyon üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

CHP: Ergün Temel, Tahsin Mert Karagöz, Begüm Tuncel

AK Parti: Hacer Çınar, Hatice Dinç

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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