Haber: Semih Baykal

Cumhuriyet Halk Partisi binasında düzenlenen basın toplantısında ilk olarak 18 Mart Çanakkale Zaferini ile ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ; “Sözlerime yaklaşan 18 Mart Çanakkale zaferi münasebeti ile aziz şehitlerimize rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Bu gün bizler vatanın bağımsızlığı için bir saniye sonra öleceğini bildiği halde cephede göğüs göğse çarpışmış büyük bir milletin neferleri olduğumuzu bilip, ülkemiz için şehit olan kahramanlarımızın ve gelecek kuşakların vebalini göz önünde bulundurarak siyaset yapmak zorundayız. Bu bağlamda devletimizin, onuru, tam bağımsızlığı, her karış toprağı, her kuruşu çok değerlidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerelde de, genelde de bu düşünce ile siyaset yapıyoruz” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANIMIZIN CEVAPLAMASINI UMUT EDEREK SORULARIMI TEKRARLIYORUM”

Konuşmasının devamında 7 Mart tarihinde Belediye’nin borçlarına yönelik düzenlediği basın toplantısında Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a cevaplaması için sorduğu sorulara cevap gelmediğini söyleyen Türkoğlu; “Bildiğiniz gibi 7 Mart Çarşamba günü bir basın açıklaması yaparak Bolumuzun ranta açılan verimli topraklarından, çiftçilerimizin durumundan ve Bolu Belediyesinin iller bankasına olan borcunu dile getirmiştim. Arandan bir haftandan fazla bir zaman geçti. Sayın Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz veya başka bir yetkili Bolu Belediyesinin borçları ile ilgili her hangi bir açıklama yapmadı. AKP’nin il kongresi ve Cumhurbaşkanımızın Bolu’ya gelişini göz önünde bulundurarak Belediye Başkanımız cevaplamasını umut ederek sorularımı tekrarlıyorum. Bolu Belediyesinin İller Bankasına sadece 94 milyon lira borcu mu var? Bolu Belediyesinin İller Bankasına; 2013 yılında 42 milyon 459 bin TL, 2014 yılında 52 milyon 963 TL, 2015 yılında 64 milyon 037 bin TL, 2016 yılında 73 milyon 618 bin TL olan borçları duruyor mu? Bolu Belediyesinin Özel Bankalara borcu var mı? Bolu Belediyesinin piyasaya olan borcu ne kadar? Bolu Belediyesinin kamulaştırdığı arsa sahiplerine borcu var? Bu konuda biz belediye başkanımızdan ve ilgili birimlerden sağlıklı bilgi talep ediyoruz. Belediye Başkanımızı ve yönettiği Bolu Belediyesini daha şeffaf olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

“SU FİYATLARINI MAKUL BİR TUTARA ÇEKEREK GEREKLİ OLANI YAPMALIDIR”

Son olarak Bolu Belediye Meclisinin 7 Martta yaptığı oturumda oy birliği ile kabul edilen Kamu Kurumlarında 9,00 TL olan su birim fiyatların dijital sayaçlarda 4,5 TL ‘ye, normal sayaçlarda 6,00 TL’ye düşürülmesi konusuyla ilgili açıklama yapan Türkoğlu; “ Gündeme getirmek istediğim diğer bir konuda Bolu Belediye Meclisinin 7 Martta yaptığı oturumda oy birliği ile kabul edilen Kamu Kurumlarında 9,00 TL olan su birim fiyatların dijital sayaçlarda 4,5 TL ‘ye, normal sayaçlarda 6,00 TL’ye düşürülmesi ile ilgilidir. Bolu Belediyesinin Kamu Kurumlarına yaptığı bu indirim yasa zoru ile yapılan bir indirimdir. Kredi Yurtlar Kurumuna metre küpü 2,75 TL’ye satılan suyun 2018 yılında 9,00’TL’ye çıkarılması Müfettişlerin gözünden kaçmadı. Müfettişlerin yaptığı incelemede Bolu Belediyesinin bütün Kamu Kurumlarına olağan üstü karla su sattığını ortaya koydu. Normalde Takdir Komisyonu tarafından yapılan çalışmalarla hazırlanan su maliyetinin belirlenmesi ve kamu çıkarını gözeterek fiyatın belirlenmesi esastır. Ne yazık ki özellikle borçlu belediyelerimiz bu komisyonu dikkate almadan, kolay, zahmetsiz gelir kapısı olarak gördüğü su fiyatlarını olağan üstü karlarla tüketicilere satmaktadır. Biz Sayın Belediye Başkanımızın ve Belediye Meclisinin sadece Kamu Kurumlarına değil esnafımıza, halkımıza da yapılmasını bekliyoruz. Bugün Esnafımız normal sayaçlarda suyun metreküpünü 8,50 TL + KDV’ye, dijital sayaçlarda 7,25 TL+KDV’ye, meskenler de ise normal sayaçlar 4,00 TL+KDV’ye, dijital sayaçlar 3,00 TL+ KDV’ye almaktadır. Belediye Başkanımız seçim süreci gelmeden su fiyatlarını makul bir tutara çekerek gerekli olanı yapmalıdır” şeklinde ifade etti.