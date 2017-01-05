Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alıp Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından mesleki yeterlilik belgesi alınması zorunlu tutulan 40’ı aşkın meslekte çalışanlar için mesleki yeterlilik belgelerini almaları çağrısında bulundu.

DİKKAT CEZA ALABİLİRSİNİZ!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TSO Başkanı Ateş, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından mesleki yeterlilik belgelendirmesi zorunlu tutulan mesleklerde yapılan düzenleme ile belgesiz çalışmanın mümkün olmadığını hatırlatarak 2017 yılından itibaren belgesiz çalıştığı Bakanlıkça tespit edilen kişilere idari para cezası uygulanacağı uyarısında bulundu. Üyelerinin belgelendirme zorunluluğuna tabi çalışanlarına yönelik olarak TSO ve MEYBEM Mesleki Yeterlilik Belgelendirme A.Ş. arasında gerçekleştirilen belgelendirme sınavlarına devam edildiğini söyleyen Ateş, 2017 yılının sonuna kadar belgelendirme sınavlarını başarıyla tamamlayarak belge almaya hak kazananlara devlet tarafından sınav ücretlerinin iade edilmeye devam edeceğini belirtti.

BAŞVURULAR TSO’DAN ALINACAK

MEYBEM ile yapılan işbirliği doğrultusunda, inşaat, metal, makine, asansör gibi alanlarda mesleki yeterlilik belgelendirme hizmetini üyelerinin ayağına getirdiklerini kaydeden Ateş, belge başvurularının MEYBEM’e iletilmek üzere TSO tarafından alındığı ve gruplandırıldığı, gerekli kontenjanlar tamamlandıkça da sınavların gerçekleştirildiği bilgisini verdi. Üyelerinin ve çalışanlarının herhangi bir idari yaptırıma ve mağduriyete maruz kalmamaları için mesleki yeterlilik belge başvurularını en kısa sürede tamamlamaları tavsiyesinde bulunan TSO Başkanı Ateş, sınav başvurularının Oda Genel Sekreterliği’nden temin edilebilecek formlar aracılığıyla yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)