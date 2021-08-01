Belgesiz çalışan kalmasın

Bolu Belediyesi, “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” sınıfına giren meslek gruplarında çalışan kişileri ücretsiz olarak ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ sahibi yapıyor.

Haber: Ceylan Beykoz

Belgelendirme firması yetkililerinin düzenlediği bağımsız sınavı geçen kişiler, Avrupa Birliği’nin kabul ettiği ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ almaya hak kazanıyorlar. Bolu Belediyesi, iştiraki olan Bolu’yu Seviyorum A.Ş. aracılığıyla ücretsiz mesleki yeterlilik sınavları düzenliyor.

“Tehlikeli” ve “çok tehlikeli” sınıfına giren meslek gruplarında çalışan kişiler, MESAK Belgelendirme firmasınca yapılan bağımsız ve kamera gözetimindeki sınavı başarıyla tamamlamaları halinde Avrupa Birliği’nin kabul ettiği ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ almaya hak kazanıyorlar. Bu sayede çalışanlar ‘mesleki yeterliliğini’ de resmi olarak ispatlamış oluyorlar.

İlk belgelendirme belediye personellerine

Bolu Belediyesi, bu kapsamda ilk olarak kendi personelleri için mesleki yeterlilik sınavı açtı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli personeller, kamerayla kayıt altına alınan bağımsız sınavda ter dökerek, ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ alıyor. Bunun yanı sıra Bolu Belediyesi, diğer vatandaşlar için de başvuru almaya başlayacak. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında çalışan vatandaşalar, mesleki yeterlilik belgesi almak için 2 Ağustos’tan itibaren belediyeye başvuruda bulunabilecekler.

“Bolu’da belgesiz çalışanın kalmamasını hedefliyoruz”

Düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgelendirmesi sınavı ile ilgili bilgi veren Bolu’yu Seviyorum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Bolu’da belgesi olmayan çalışan bırakmayacaklarını söyledi. Sarıyıldız, “Bolu Belediyesi olarak Bolu’da çalışan tüm çalışanlarımızın yaptıkları işlerde yetkin olduklarını biliyoruz ama bunu bilmek yeterli değil. Şimdi bu çalışanlarımızı belediyemizin öncülüğünde gerçekleştireceğimiz sınavlarla belgeli hale getireceğiz. Bolu Belediyemiz; MESAK Belgelendirme firmasıyla yapmış olduğu protokol doğrultusunda Bolu’da belgesiz çalışanın kalmamasını hedeflemekteyiz. Üstelik inşaat, makine, tekstil vb. konularda belge almak isteyen vatandaşlarımız yılsonuna kadar teşvikten yararlanabilecektir. Bu sayede belge alırken her hangi bir ücret de ödemek zorunda kalmayacaklar. “Tehlikeli” ve “çok tehlikeli” meslek grubunda çalışan ve mesleğini belgelendirmek isteyen tüm vatandaşlarımız, 2 Ağustos Pazartesi gününden itibaren belediyemizin giriş katındaki Necip Fazıl Kültür Merkezi girişinde açılan başvuru noktasından kayıt yaptırabilirler.” diye konuştu.