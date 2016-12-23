TOBB İkiz Kulelerde, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliği ve katılımıyla gerçekleştirilen Marmara ve Trakya Bölge Toplantısı’nda oda ve borsaların gündemindeki konular istişare edilirken, faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş de iştirak etti.

Toplantıda, başvuruları başlayan KOBİ Nefes Kredisi hakkında bilgi verilirken, Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun tedbir paketindeki konular istişare edildi. Ayrıca TOBB Dijital Dönüşüm Projesi, Şirket Kuruluşlarında Tek Durak Ofis Projesi, Mesleki Eğitim Faaliyetleri ile Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi’ne (MEYBEM) ilişkin sunumlar yapıldı.

“Mesleki Yeterlilik Belgesi Denetimleri Ocak 2017’de Başlayacak”

Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, konunun önemini bir kez daha vurgulayarak Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli kategoride yer alan 48 meslekte çalışan kişilerin mesleki yeterlilik belgelerini almalarının zorunlu olduğunu hatırlattı. İş müfettişlerince yapılacak olan denetimlerde belgesiz çalışan kişilere her bir ay için 500 TL idari para cezası uygulanacağına dikkat çeken Ateş, denetimlerin 1 Ocak 2017’de başlayacak olması nedeniyle firmaların bu konuda herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için personeline söz konusu belgeleri aldırmaları uyarısında bulundu. Oda olarak MEYBEM Mesleki Yeterlilik Belgelendirme A.Ş. işbirliği ile mesleki yeterlilik belgelendirme faaliyetlerine inşaat, metal, makine ve asansör alanındaki 19 meslekte devam edildiği bilgisini veren Ateş, sınavlarda başarı gösteren kişilerin üst limiti 822 TL olan sınav ücretlerinin 31.12.2017 tarihine kadar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacağını ifade etti. Ateş, konuyla ilgili detay bilgi ve başvuru için Oda Genel Sekreterliği ile iletişime geçilebileceğini sözlerine ekledi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)



