Belgeyi alan ilk kurum oldu



Haber: BMA

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen bu belgeyi özel sektör kuruluşları dışında ilimizde alan ilk kurum oldu. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Covid-19 salgınından hem üyeleri, hem ziyaretçileri, hem de çalışanları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için TSO hizmet binasında birçok tedbir hayata geçirdiklerini belirtti. BTSO Başkanı Ateş, “İçinden geçtiğimiz Covid-19 pandemisinde üyelerimizin, ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak bizim için en öncelikli konulardan birisidir. Bu nedenle, kuruluşumuzu salgının bulaş ve yayılmasından koruma açısından gerekli düzenlemeleri sırayla hayata geçirdik. Kullanımdaki bütün alanlar günlük olarak hazırlanan plan doğrultusunda temizlenerek ve cihazlarla dezenfekte ediliyor. Bina girişinden itibaren maske kullanımı, ateş ölçümü gibi tedbirlerin yanı sıra tüm fiziki alanlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre düzenlendi. Tüm noktalara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında gerekli bilgilendirme görselleri yerleştirildi. Acil durum eylem planları oluşturuldu. 21.09.2020 tarihi itibariyle de Odaya girişlerde HES kodu sorgulama uygulamasına geçtik. HES kodu henüz bulunmayan üye ve ziyaretçilerimize de kodlarını alma konusunda danışma noktasında yardımcı oluyoruz. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Covid-19 ile mücadelede tedbirleri en etkin biçimde hayata geçiren ve uygulayan kuruluşlar arasında yerini almıştır. İlimizde özel sektör firmaları dışında, kurumlar nezdinde de TSE Covid-19 güvenli hizmet belgesini alan ilk kuruluştur. Süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi, TSE Bolu İl Temsilcisi A. Mithat Yılmaz tarafından TSO Genel Sekreteri İsmail Gören’e takdim edildi.