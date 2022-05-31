Belinde uyuşturucuyla yakalanan kadına ev hapsi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan 4 aylık hamile 6 çocuk annesi çıkartıldığı mahkeme tarafından 1 yıl ev hapsine çarptırıldı.

Belinde uyuşturucuyla yakalanan kadına ev hapsi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden batı illerine yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarını alınca, TEM otoyolunda uygulama gerçekleştirdi. Durdurulan bir yolcu otobüsünde 20 yaşındaki Bahar D., şüpheli hareketlerde bulununca NARKO ekiplerinin dikkatini çekti.

Hamile olduğu gerekçesiyle polisleri kolayca atlatacağı hesaplarını yapan Bahar D., narkotik köpeği Artos’un da tepki vermesi üzerine, kadın narkotik polisi tarafından yapılan aramasında, beline sardığı bir kilo 590 gram toz esrarla yakalandı.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla önce savcılığa ardında da nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 aylık hamile ve 6 çocuk annesi Bahar D., tutuklanmayarak 1 yıl ev hapsine mahkum edildi. Bu ceza Bolu’da ilk de uygulanmış oldu.

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