Belirlenen saatlerde sokağa çıkabilecekler

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine 65 Yaş ve Üzeri ile 20 Yaş Altı Vatandaşların Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası konulu genelge gönderildi. Genelgede, Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde belirtilen yaş grubundaki vatandaşları rahatlatıcı bir karar alındığı belirtildi. Buna göre; 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Sokağa çıkmaları kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.