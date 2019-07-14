Haber: C. Kutay Aykan

Solmaz, görev yaptığı itfaiye müdürlüğünde yoğun geçen mesaisinin ardından biraz rahatlamak ve huzur bulmak için evinin giriş katında yer alan yaklaşık 20 metrekarelik alanı demirci atölyesine çevirdi. Yaklaşık 5 yıl önce demircilikle uğraşmaya başlayan Solmaz, evinin önünde kurduğu körük sistemi ve atölyesinde kullanmak için kendi becerilerini kullanarak yaptığı makinelerle bıçak yapmaya başladı.

İlk günlerde hobi amaçlı olarak hurdalıklardan demir toplayarak bunlardan bıçak yapmaya çalışan Solmaz, aradan geçen süre içinde kendisini geliştirerek, birbirinden güzel bıçaklar elde etti. Solmaz, arkadaşları ve dostlarının bu hobisini öğrenmesinin ardından istek üzerine bıçaklar yaparak onlara da hediye ediyor. Kendisine gönderilen bıçak fotoğraflarını inceleyip şablonunu çizdikten sonra bu bıçakları yapan Solmaz, bıçağa kendi ustalığını ve ruhunu da aktararak eşsiz olmasını sağlıyor.

"ÖRSÜN SESİNİ ÖZLÜYORUM"

Veli Solmaz (61), yaptığı açıklamada, demircilikle 10 yaşındayken tanıştığını belirterek, aradan geçen süre içinde bu uğraştan uzaklaşamadığını söyledi. Daha çocukken ilçede bulunan demir ustalarının yanına gidip onlara yardım ettiğini anlatan Solmaz, "Aslında benim mesleğim bu. Ben 10 yaşımdan bu yana ustalarımın yanında körük çekerek yetiştim. Onlara körük çekerek, balyoz vurarak başladım. Bu bende bir aşk. Örsün sesini özlüyorum ben. Bana bıçak yapmak haz veriyor. O yüzden bu işe başladım. Çok severek yapıyorum." dedi.

"BEN BIÇAĞI YAPARKEN RUHUMU KATIYORUM"

Kendisinin bıçak yaptığını öğrenenlerin, gönderdiği fotoğraflara göre, değişik boyda bıçaklar yaptığını dile getiren Solmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Bana fotoğraf atıyorlar. Fotoğrafa göre ben burada şablon çıkartıyorum. Tabii aynısı olmuyor. Ben bıçağı yaparken ruhumu katıyorum. Birebir yaptıktan sonra zaten onun bir değeri, kıymeti yok. Orada benim ayrıcalığımın, ustalığımın, imzamın olması lazım. Onun için ben yaparken ruhumla yapıyorum. Elimde ne kadar şablon da olsa o ikinci planda kalıyor. Bir de ben isteyene, nerede kullanacağını ve nasıl bir bıçak istediğini soruyorum. Onun kullanma amacına göre yapıyorum."

Tamamen amatör bir ruhla ve severek yaptığı bıçaklardan hiçbir maddi beklentisinin olmadığını vurgulayan Solmaz, atölyesinde kullandığı makineleri de internetten fotoğraflarına bakarak ve videolarını izleyerek kendisine uygun hale getirdiğini anlattı. Bıçaklarının sapını ise geyik boynuzlarından ve çeşitli ağaçlardan elde ettiğini söyleyen Solmaz, arkadaşlarının ve dostlarının yanı sıra ildeki bazı siyasetçiler için de bıçak yaptığını kaydetti.