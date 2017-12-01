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    Nihat Alpat Öztürk’ün vefatı ile boşalan Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlık koltuğuna Cengiz Çavuşoğlu adaylığını açıkladı.

    01 Aralık 2017 Cuma 11:24
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    Ben de adayım dedi
    Haber: Semih BAYKAL
    Bolu’nun en büyü esnaf odalarından olan ve Nihat Alpat Öztürk’ün vefatı ile başkanlık koltuğu boşa çıkan Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası, seçimlere hazırlanıyor. Kültür Turizm İl Müdürlüğü Salonu’nda 13 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan seçimde, başkanlık görevine talip olan üyeler adaylıklarını açıklamaya başladı.
    Başkanlık koltuğuna talip olması beklenen Cengiz Çavuşoğlu, adaylığını resmen açıkladı. Çavuşoğlu düzenlediği basın toplantısında; “Konuşmalarıma başlamadan önce 2 ay önce aramızdan ayrılan 33 yıldır bu görevi başarı ile yapan , Beraber başarı ile çalıştığım yol arkadaşımız ve Yönetim Kurulu Başkanımız Nihat Alpat Öztürk'ün vefatı bizleri son derece üzmüştür, başta kederli ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine başsağlığını bir kez daha dilemek istiyorum. Ben Cengiz Çavuşoğlu, Çavuşoğlu Şirketler Grubu olarak yaklaşık 30 yıldır Bolu da nakliyecilik, Turizm Acenteliği ve servis taşımacılığı mesleğimi devam ettirmekteyim. Çok değerli üyelerim 2010 yılında yapılan Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurulunda Değerli büyüğüm Nihat Öztürk'ün başkanlığında beni de denetim kurulu başkanı olarak seçtiler ve bu göveri yaklaşık 8 yıldır yapmaktayım. 2010 yılında Ticari Taksici Esnafımız için Bolu Belediye başkanlığı ile ortak Taksi Yolcu Taşımacılığı Yönetmeliğini çıkartarak Taksici Esnaflarımızın plakalarına tahdit getirdik, onların haklarının korunması, plakalarının değerlenmesinde aktif rol oynadık. Bununla yetinmedik, yine Belediye Başkanımız Alaaddin YILMAZ önderliğinde Bolu Merkezde bulunan Ticari Taksici esnafımızı için klimalı, wc, televizyonlu, konforlu 21 adet Taksi durağı yazıhanesini faaliyete geçirdik, üyelerimizin daha nezih ortamlarda çalışmalarına imkan tanıdık. 13.08.2015 tarihinde minibüsçü ve otobüsçü esnafımızın uzun zamandır peşinde olduğu S Plaka için tahdit uygulamasına Bolu Belediyesi ile ortak Yönetmelik çıkarmak suretiyle Servis araçlarımızı S plaka yönetmeliğine uygun hale getirdik. Bolu mücavir alan içinde fabrika, okul, kamu ve özel sektör ihalelerinde üyelerimizin hak ve menfaatleri doğrultusunda artık hiç kimse ‘S’ plaka olmadan servis hizmeti veremeyecektir. 40 yıldır hizmette bulunan mülkiyeti odamıza ait 126 m2 eski hizmet binamızı 2016 yılında yıktık, bolu nakliyecisine, şoförüne, minibüsçüsüne, üyelerimize yakışacak bir projeye imza atarak yaklaşık 1 yıl gibi kısa sürede hizmete açtık. Bu işleri yaparken 5362 sayılı esnaf ve sanatkarlar kanununu gereğince gerekli olan her şey nizami ölçüde başarılı bir şekilde yapılmıştır. Ben ve şuan aramızda bulunan çok kıymetli yönetim kurulu arkadaşlarım Nihat Ahimizden boşalan göreve talip olduk. Bu onurlu göreve talip olurken geçmiş dönemlerden de ders alarak, eksikliklerimizin tespitini yaparak bu görevi daha iyi yapmak için, bu bayrağı daha üste nasıl taşırız, sizlere ve üyelerimize daha kaliteli ve daha faydalı nasıl oluruz diye bu göreve talip olduk” ifadeleri ile adaylığını duyurdu.

    Anahtar Kelimeler: Nihat, Alpat, Öztürk’ün, Vefatı, Boşalan

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