BEN HASTA MIYIM ?

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Geçen hafta sizlerle kendi yazdığım bir öyküyü paylaşmıştım ve öyküyü yarıda kesip yaşanan olayı düşünmenizi istemiştim. Yorumlarınızı ve mesajlarınızı beklediğimi söylemiştim. Benimle birlikte öyküyü yaşadığınız ve mail ile yorumlarınızı gönderdiğiniz için teşekkürler yine mesajlarınızla mail kutum doldu. Hepsini okudum. Çoğunluk öyküdeki anneye çocuğa niye yanlış bilgi veriyor. Tekerlekli sandalye kullanıcısı olan kızdan ve küçük Okan’dan özür dilemeli demiş, Bazı arkadaşlarda anne bunu küçük Okan kızı rahatsız etmesin diye yapmış olabilir diye yazmışlar.

Neyse hadi biz yarım kalan öykümüze geri dönelim bakalım olaylar nasıl gelişecek.

Bayram gezmesi yaparken arife günü avm de gördükleri tekerlekli sandalye kullanıcısı olan kız ile karşılaştılar. 4 yaşındaki küçük Okan’ın aklına annesinin söyledikleri gelmiş ve annesi dur oğlum! Demeye kalmadan kızın yanına gitmiş, Abla sen çok yaramazlık yapmışsın o yüzden bu arabada oturuyormuşsun ve o yüzden yürüyemiyormuşsun deyince salonda bir sessizlik olmuş.

Sessizliği bozan Okan’ın Annesinin sert bir sesle söylediği “Oğlum gel buraya rahat bırak ablayı diye bağırması olmuş.” bu arada tekerlekli sandalye kullanıcısı olan kız bir psikoloji öğrencisiymiş ve son sınıftaymış. Aldığı eğitimler ve yaşadığı olaylar sayesinde bu gibi durumlarda ne yapması gerektiğini biliyormuş. Okan’a ve annesine gülümseyerek Evet Yakışıklı annen haklı ben çok yaramazım, ama bu arabada oturmamın nedeni yaptığım yaramazlıklar değil. Koltuğun çok rahat olması, birde doğarken yaşadığım küçük bir talihsizlik sonucu yürüme yeteneğimi kullanamamam.

Kızın böyle konuşması gergin havayı biraz yumuşatmış, bunu üzerine Kız Okan’ın annesine oğlunuzu biraz ödünç alabilir miyim? Diye sormuş. Okan’ın annesi: ‘sizi rahatsız etmesin demiş. Kız:” Yok yok eğer izin verirseniz ben bu yakışıklı ile tanışıp birazcık konuşmak istiyorum” demiş. Tabi böyle deyince Okan’ın Annesinin izin vermekten başka çaresi kalmamış kız misafirlerden izin isteyip Okan’la birlikte salondan oturma odasına geçmiş ve Okan’a dönüp evet yakışıklı gel tanışalım benim adım Ceyda seninki Okan galiba demiş Okan Başını sallayarak evet demiş

Ceyda bunu üzerine Okan’a sormuş “ bana sormak istediğin bir şey var mı ?” tabi Okan :Hemen var abla demiş,. Ceyda gülümseyerek sor bakalım demiş. Abla sen hasta mısın, niye yürüyemiyorsun? Ceyda hemen soruyu cevaplamaya başlamış: “Okan Aslında birçok kişi beni bu sandalyeyi kullanıyorum ve yürüme yeteneğimim olmadığı için hasta olduğunu düşünür ancak gördüğün gibi hasta değilim. Bak sana bir örnek vereyim benim yürüyememe nedenim doğarken yaşadığım bir talihsizlik sonucu olmuş” bu yüzden yürümek yerine bu sandalyeyi kullanmayı tercih ediyorum. Sence bu bir hastalık mı bak ben hasta olsam ateşim çıkmaz mı? Gel alnıma dokun bak gördüğün gibi ateşim yok, öksürmüyorum, karnım ağrımıyor. O halde ben hasta mıyım sen karar ver

Okan düşünmüş düşünmüş “ Abla sen hasta değilsin demiş “ Ceyda gülümseyerek tabi ki hasta değilim yakışıklı. Sadece yürüme yeteneğine sahip insanlardan biraz farklıyım o kadar. Bak yakışıklı Dünyada binlerce milyonlarca insan var ve hiç kimse bir birinin aynı değil, bu yüzden senden farlı görünen farklı düşünen insanlardan çekinmemelisin korkmamalısın. Onlar ne hasta nede başka bir şey sadece senden birazcık farklı olan insanlardır.

Okan: anladım Ceyda abla o tekerlekli koltuk dediğin kadar rahat mı? Ceyda Gel deneyelim yakışıklı deyip çocuğu kucağına oturtur ve tekerlekli sandalyeyi yavaşça hareket ettirir. Tam bu sırada Okan’ın Annesinin sesi duyulur. Oğlum gel biz gidiyoruz. Ceyda yavaş yavaş tekerlekli sandalyeyi salona doğru sürer. Okan’ı annesinin yanına götürür. Okan’ın annesi: Oğlum kalksana Ablanın kucağından onu rahatsız ediyorsun der.

Ceyda ne rahatsızlığı biz ne güzel konuştuk oynadık bu yakışıklı ile der. Okan’ın annesi ama sizi rahatsız etmesin. Ceyda:” siz benim yerimde olsanız böyle yakışıklı ve akıllı bir arkadaşın kucağınızda oturmasından rahatsız olur musunuz? Der”. Okan’ın Annesi şaşırır ben olmam da sizin durumunuz farklı?

Ceyda: evet sadece sizden farklıyım ama bu farklılık bu yakışıklıyı kucağıma almama gezdirmeme engel değil yani rahat olun biz gayet iyi anlaştık Okan’la deyip devam eder. “biliyorum siz beni ve benim gibi insanları rahatsız ediyorum diye düşünüyorsunuz bu yüzden Okan’ın sorularını geçiştiriyorsunuz ancak sizden bir ricam var bu yakışıklıya farklı insanlar konusunda doğru bilgiler vermeye çalışın. Eğer doğru bilgiler verirseniz doğru şeyler öğretirseniz dünyada kendinden farklı görünen, farklı düşünen kişiler olduğunu bilirse ileride oda engelleri aşmak için ne gerekiyorsa yapacaktır demiş.

Okan’ın annesi Ceyda’nın bu söyledikleri karşısında ne kadar büyük bir hata yaptığını anlamış. Birazcık ta mahcup bir şekilde, dediklerinizi yapacağım demiş, o günden sonra Ceyda ve Okan çok sık bir araya gelmeye başlamışlar. Ceyda adeta Okan’ın Ablası olmuş ve ona her konuda yardım etmiş. Günler günleri aylar ayları kovalamış bir gün Ceyda ve Okan ders çalışırken kapı çalmış……

Evet, bu öykü buraya kadar biliyorum yine yarım bırakmış gibi oldu ama bence öyküler hiç bitmemeli illa bitecekse de okuyanlar ve dinleyenler hayal güçlerini kullanarak bitirmeli. Ancak ben amacıma ulaştım bir hafta sizleri bu öykünün içine çekmeyi ve bu olayı düşünmenizi sağladım. İlginize tekrar teşekkür ederim. Haftaya başka bir konuyla görüşmek dileğiyle…

Yazan: Onur Ustaoğlu - seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi…