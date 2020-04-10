Haber: Volkan Yılmaz

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidine karşı alınan tedbirler kapsamında Bolu Belediyesi vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor. Gün sosyal mesafeye uyma ama sosyal dayanışmayı arttırma günü diyerek vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini söyleyen Özcan “Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Gün birlikte olma günü, gün sosyal mesafeye uyma günü ama sosyal mesafeye uyarken de sosyal dayanışmayı arttırma günü. Önce sokağa çıkma ile ilgili düşüncelerimi ve gözlemlerimi paylaşayım. Maalesef havaların iyileşmesi ile birlikte sokağa çıkan insan sayısında bir azalma yok. Halkın yüzde 80i bu konuda çok duyarlı ama yüzde 20sinde bu duyarlılığı göremiyoruz” dedi.

“BEN KIZILAY’A GÜNAYDIN DİYORUM”

Daha önce yardım toplayan derneklerin stkların bir anda kaybolduklarını ve Kızılay’ın ise daha bugün Bolu Belediyesi’ne stant açmak için müracaat ettiğini belirten Özcan “Tabi bu süreçte beni üzen bir konu var onu da paylaşmak istiyorum. 11 ay boyunca caddede orada burada yardım toplayan dernekler vardı. Bir anda hepsi kayboldu nereye gitti bunlar. Kızılay daha bugün bize müracaat etti. Caddede stant açacaklarmış maske dağıtımı için. Ben Kızılay’a günaydın diyorum. Kızılay doğal afetlerde bu tür salgınlarda yanımızda olmayacak ne zaman yanımızda olacak. Kızılay’ın aklı daha yeni mi başına gelmiş. Bunu da kamuoyu bilsin diye özellikle söylemek istiyorum. Şu konuda çok iddialıyız. Türkiye’de bu süreçte vatandaşa en büyük katkıyı yapan belediye biziz. En çok yardım yapan Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyeleri de buna dahil. Bütçe olanaklarımız ölçüsünde en fazla payı ayıran biziz. Türkiye’de şuana kadar bizim dışımızda suya yüzde elli indirim yapan hiçbir belediye olmadı. Birkaç ilçe belediyesi buna katıldı ama benim kastettiğim büyük belediyeler. Ayrıca daha önce de cumhurbaşkanımıza çağrı yapmıştık, bizim suya yaptığımız indirimin elektrik ve doğalgaza da yapılmasını istemiştik. Çünkü vatandaşlarımız böyle bir indirim yapılırsa çok rahatlayacak. Ben belediye çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok özverili bir şekilde çalışıyorlar. Bir teşekkür de Ekrem İmamoğlu’na. Otobüs talebimizi hiç ikiletmedi ve otobüsleri dezenfekte edilmiş bakımları tamamen yapılmış bir şekilde gönderdi. Bolululara da selamımı söyle biz her zaman Bolu halkının, Bolu’nun yanındayız mesajını da iletmemizi istedi. Otobüslerimiz bugün yarın çalışmaya başlayacak” diyerek sözlerine son verdi.

“HALKIMIZIN AYNINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Bolu Belediyesi’nin halkının yanında olmaya devam ettiğini söyleyen Özcan “Koronavirüsü ile ilgili halkımızın aynında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda şuana kadar 70 bin adet maske, 52 bin eldiven, 10 bin litre dezenfektan, 8 bin eve de kolonya yardımı yaptık. Şuana kadar 7500 üzerinde de gıda kolisi dağıtımı yaptık. Yine bu süreç içerisinde her gün bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Tabi maske kullanımız zorunlu hale getirildiği için ciddi bir maske ihtiyacı ortaya çıktı. Bu konuda erken hareket eden bir belediyeyiz. Bugün itibariyle her gün 15 bin maske üretebilen bir belediye haline geldik ve şuanda esnafımıza maskeler dağıtılıyor. Bu maskeler klasik maskelerin dışında 40 gramlık bir maske ve tek kullanımlık değil. Bu maskelerin su geçirmez özelliği bulunuyor. Belli bir sıcaklıkta yıkanarak tekrar kullanılabilir. Esnafımıza zabıta ekiplerimiz dağıtacak. Konutlara ise muhtarlar sayesinde ulaştıracağız. Çünkü muhtarlarımız hangi konutta ne kadar insan yaşadığını daha iyi bilir. Dolayısıyla bu konuda muhtarlarımızla istişare içerisinde olacağız. Bu maskelerden bugün itibariyle 15 bin tane üretildi. Kamu kurumlarımıza gönderiyoruz. 200 bin maske ile Bolu olarak ihtiyacımızı bir süre ortadan kaldıracaktır “şeklinde konuştu.

“7500 GIDA KOLİSİ DAĞITTIK”

Bugüne kadar 7500 adetin üzerinde gıda kolisi dağıttıklarını belirten Özcan “7500 üzerinde gıda kolisi dağıttık. Bu kolilerin bir kısmını bolu belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Geri kalan kısmını da yardımseverlerimiz bağışlıyor. Bir yardım kampanyası çerçevesinde değil bir bağış kampanyası çerçevesinde yapıyoruz. Allah razı olsun Bolulu yardımsever vatandaşlarımız adeta bir biriyle yarışıyor. Telefonlarımız hiç susmuyor. Bir yandan yardım taleplerini alıyoruz, diğer taraftan da yardımseverler bizleri arıyorlar. Bundan dolayı hayırsever bolu halkına çok teşekkür ediyorum. Dağıtılan bu koliler konusunda şunu da söyleyelim vatandaşlarımızın yüzde 99’u suiistimal etmiyor. Ayrıca bizim tespit ettiğimiz vatandaşlar onlara da biz resen götürüyoruz. Ayrıca durumu kötü olsa da o anda ihtiyacı olmayan bazı vatandaşlarımız bu kolileri kabul etmeyip yardıma ihtiyacı olan farklı kişilere verilmesini istiyor. Biz bu yardım kolisi dağıtımını 20 bine çıkartmaya çalışıyoruz” dedi.

“DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR”

Kamusal alanlar başta olmak üzere dezenfekte çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğünü belirten Başkan Özcan “Dezenfeksiyon çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Kamusal alanları dezenfekte etmeye çalışıyoruz, diğer taraftan da dezenfekten isteyen vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Ayrıca tespit ettiğimiz yaklaşık 10 bin 65 yaş üstü vatandaşımızı ekiplerimiz tek tek arıyor. Şuana kadar bu vatandaşlardan 3968’i arandı. Arananlara sağlık sıhhatleri ve bir ihtiyaçları olup olmadığı soruluyor. Bu vatandaşların çok büyük bir kısmı Allah razı olsun şuanda ihtiyacımız yok demiş, 518’i de talepte bulunmuş. Bu 518 talebinde birkaç tanesi dışında neredeyse tamamı belediyemiz tarafından karşılandı” dedi.