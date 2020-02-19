Haber: C. Kutay Aykan

Kasten adam öldürmek ve cinayete azmettirmek suçlarından Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında dava açılan Refik Demirtürk, maktulün eşi Meliha Gülmez ile Niyazi Derleme’nin dava dosyası yetkisizlik karara verilerek dosya Sakara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi de yetkisizlik kararı vererek dava dosyası tekrar Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesine göndermesi üzerine dava Bolu’da görülmeye devam edildi.

Cinayete azmettirmek suçundan tutuklu yargılanan Niyazi Derleme, şok bir iddiada bulunarak; “Refik Demirtürk ile maktulün eşi Meliha Gülmez arasında aşk ilişkisi vardır. Bana bunu Meliha söyledi. Bir keresinde Meliha bana; ‘Refik bana evlenme teklifi yaptı. Beni çok sevdiğini’ söyledi Cinayeti de Refik planlamıştır. Meliha hatta maktul Refik’in ilişkisi olduğu Hatice isimli bir kadını da dövdüğünü öğrendim. Yine Meliha bana; ‘Kocam Refik ölmeden şoför Refik evlenmem’ bile dedi. Benim cinayetle hiçbir ilgim yok” diye ifade vermişti.

KESİNLİKLE AŞK İLİŞKİM YOK

Kocasını öldürmek için azmettirmek suçundan tutuksuz yargılanan Meliha Gülmez’de, Refik Demirtürk ile arasında hiçbir aşk ilişkisinin olmadığını vurgulayarak; “Öldürülen kocamla aramızda bazı sorunlar vardı. Bana zaman zaman şiddet uygulardı ve bu nedenden dolayı birkaç kez evi terk ettim. Ama kesinlikle boşanma gibi bir niyetim olmamıştır. Refik Demirtürk ile aramızda hiçbir sevgili veya aşk ilişkisi olmamıştır. Sadece iş görüşmesi için birbirimizle konuşurduk. Bunu da yanlış anlamışlar. Kocamın birlikte olduğu Hatice isimli kadını da Akyazı çarşında dövdüğüm doğrudur. Kocamı da öldürtmek için kimseyi azmettirmedim. Suçsuzum” demişti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tasarlayarak adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile tutuklu yargılanan Refik Demirtürk, mahkeme heyetinin; “Refik Gülmez’i kim öldürdü? Sorusuna; “Ben öldürdüm hakim bey. Elimde olmayan nedenlerden dolayı bu cinayeti işledim. Bir suçlu arıyorsanız o kişi benim.. Başka da diyecek bir şey bulamıyorum. Meliha’nın bu olayla hiçbir ilgisi yoktur” diyerek mahkeme heyetini 2 sayfadan oluşan itiraf mektubu verdi. Duruşma, karar verilmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2020, 10:39