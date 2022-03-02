Haber: C. Kutay Aykan

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere ilimiz dâhilindeki özel kuruluşlarda görev alan personel ile vatandaşlarımıza yönelik yürütülen BÖF çalışmaları kapsamında bilgilendirme yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele yönelik “Ben” yerine “Biz” bilinci oluşturmak, tek çatı altında birleşmek, terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı toplumda farkındalık oluşturularak olası terör saldırılarına karşı birlikte hareket etmek, terör örgütlerinin eleman temin etme yöntemleri ve zararlı faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapmak üzere “Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz” projesi kapsamında 60 personele konferans verdi.