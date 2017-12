Haber: Semih BAYKAL

Nihat Alpat Öztürk’ün vefatının ardından boşalan Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı için aday olmayı düşünen üyeler açıklamalar yapmaya başladı. Cengiz Çavuşoğlu’nun ardından Orhan Fırat’ta üyeler için bir kahvaltı düzenleyerek adaylığını açıkladı.

Orhan Fırat, aday olduğunu duyuran açıklamada; “Şoförler ve Otomobilciler Odasının değerli üyeleri, değerli misafirlerimiz ve basınımızın güzide temsilcileri şahsım ve yönetimim adına hepinizi saygıyla selamlıyor hoş geldiniz diyorum. Konuşmama; Kısa bir süre önce aniden aramızdan ayrılan Nihat ağabeyimizi anarak başlamak istiyorum. Yıllarca Bolumuza hizmetleri oldu, çok emek harcadı. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Bu vesile ile aramızdan ayrılan değerli büyüklerimiz, dostlarımız; Emin Akman, Hasan Okur,İbrahim Kuyupınar ve ismini hatırlayamadığım rahmeti-i rahmana kovuşan eski tüm yöneticilerimize de Allahtan Rahmet diliyorum. Arkadaşlarım, dostlarım ve odamızın değerli üyeleri; bilindiği üzere odamızın 13 Ocak 2018 tarihinde yapılacak olan olağan Genel kurulunda, tecrübeli ekip arkadaşlarım ile birlikteniz değerli basın mensupları aracılığı ile adaylığımı Bolu kamuoyu ile paylaşıyorum. İlimizde hizmet veren şoför arkadaşlarımın hepsi birer kamu hizmeti yapmakta olup, devletine yük olmadan istihdam yaratan, aynı zamanda katma değer sağlayan asil insanlardır. Her türlü olumsuzluğa göğüs gererler. Her zaman şükretmesini bilirler Hiçbir zaman isyankar olmayan nadide insanlardan biridirler. Bu insanlara şapka çıkartılır arkadaşlar. Değerli şoför arkadaşlarım mutlu, huzurlu ve iyi şartlarda yaşamayı her zaman hak etmişlerdir. Sizlerin çalışma şartlarınızla alakalı olarak her türlü olumsuzluğu çözecek ilgisiz kalmayacak ve özlemle beklenen Yönetim Kurulu olarak hizmetinizde olacağız. Değerli misafirlerimiz, bu bir hizmet yarışıdır. Ve Rahmetli Nihat ağabeyimiz yıllarca çok önemli hizmetler verdi ve bizleri temsil etti. Bende sizlere şu sözü vermek istiyorum; bugüne kadar verilen hizmetlerin üzerine koyarak hizmet vermek, Nihat başkanımdan aldığım bayrağı en yükseğe çıkartacağımı ifade ediyorum. Bu güç ve tecrübeyi kendimde ve beraber yola çıktığım arkadaşlarımda gördüğüm için adayım. Bizim sloganımız; Destek sizlerden, hizmet bizlerdendir. İleriye dönük projelerimiz de var arkadaşlar bunları da ileri tarihlerde toplantılarımızda sizlerle paylaşacağım” ifadelerini kullandı.