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    • “Benden selam olsun Bolu Beyine”

    Gölcük Tabiat parkına yapılması planlanan ve 19 Aralık’ta ihalesi yapılacak proje karşı Gölcük Platformu adına toplanan yaklaşık 500 kişi Demokrasi Meydanında "Benden selam olsun Bolu Beyine" türküsü eşliğinde Başkan Alaaddin Yılmaz'ı protesto etti.

    17 Aralık 2017 Pazar 13:58
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    “Benden selam olsun Bolu Beyine”
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    Haber: Kasım Şahin

    Gölcük'e yapılması planlanan 25 adet kır evi, 1 adet dağ köşkü adı altında 18 odalı otel ve göl gazinosu yapımını protesto etmek için Demokrasi Meydanında Gölcük Platformu adına yaklaşık 500 kişi bir ara geldi. İlk olarak bu meydanda toplanan grup “Benden selam olsun Bolu Beyine" türküsü eşliğinde Başkan Alaaddin Yılmaz'ı protesto etti. Ardından Gölcük Halkındır yazılı pankartlarla grup sloganlar atarak Aktaş Mahallesinde ki benzin istasyonuna kadar yürüdü.  Daha sonra otobüslerle Tabiat Parkı giden grup giriş de ücret konusu yüzünden görevlilerle kısa süreli tartışma yaşadı. Bazı protestocular verdikleri paraları tartışma sonrası geri aldılar. Bu esnada bir görevlinin "Hanımefendi sen CHP'liysen bende CHP'liyim" diyerek tepki gösterdi.  Gölcük gölü kenarında toplanan yüzlerce protestocu, Türk bayraklarıyla, 'Gölcük Halkındır' pankartı açarak zincir oluşturdular. Bu esnada tekerlekli sandalye ile protestoya katılan yaşlı bir kadında zinciri oluşturan vatandaşları alkışlayarak, destek verdi. Grup zincir halinde ellerindeki Türk bayrakları ile el ele tutuşarak göl turu attılar.

    “TÜRK HALKINA AİTTİR”

    Gölcük Platformu adına konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu şunları söyledi; “Gölcük sadece Bolu'nun değil Türkiye'nin en önemli doğal ve turistik değerlerinden biridir. Ve bilinmelidir ki Gölcük sosyal ve ekonomik durumu ne olursa olsun her kesimden Türk halkına aittir!Doğanın bu kadar fütursuzca tahrip edildiği günümüzde Gölcük, şehrimizin doğal güzellikleri bozulmamış, hepimizin kenarında huzur bulduğu nadide turistik köşelerinden biridir ve Bolu için kıymet biçilemez bir turistik markadır.Bugün halkımız ailesiyle birlikte özgürce Gölcük'e gidip piknik yapmakta, etrafında istediği gibi gezip eğlenebilmekte, spor yapabilmekte ve huzurla manzaranın keyfîni çıkarabilmektedir.Bolu Belediyesi 2040 yılına kadar Milli Parklar Genel Müdürlüğün den kiraladığı Gölcük'e 25 adet kır evi (bungalov), 1 adet dağ köşkü adı altında 18 odalı otel ve göl gazinosu yaptırmayı planlamakta ve bu yapıların yerleşim alanı 2000 m2'yi bulmaktadır. Yap-işlet modeliyle yapılacak bu yapıların doğal ortama zarar vermesi kaçınılmaz olacaktır. Bunun aksini iddia etmek akıl ve mantıkla uyuşmamaktadır. Bununla beraber, bu ihaleyle Belediye tarafından yatırım yapacak firmaya sağlanacak ayni hak ve verilecek imtiyazlar sayesinde Gölcük, sadece konaklama yapmak için otele ve kır evlerine gelecek üst gelir gurubuna mensup sınırlı sayıda turistin girebileceği bir turistik alan haline getirilecektir.Sevgili yurttaşlarımız! Gölcük'ün eşsiz doğal yapısı titizlikle korunmalıdır. Ancak sadece doğal güzellikten korumak yetmez! Daha önce de söylediğimiz gibi Gölcük ekonomik ve sosyal durumu ne o/ursa olsun herkesimden Türk halkına aittir ve bu güzellikleri yaşamayı sadece üst gelir gurubu için mümkün kılacak hiçbir düzenleme, ne amaçla olursa olsun halkımızın yararına değildir ve kabul edilemez.Böyle bir doğal güzellik yapılaşmaya açıldığında yapılacak bir hatanın geriye dönüşü maalesef mümkün olmamaktadır. Ayder yaylasındaki, Uzun göldeki yapılaşma önümüzde acı bir doğa katliamı olarak durmaktadır.Biz, turizmin en önemli değeri olan doğal yapının bozulmaması için azami dikkat gösterilmesi koşuluyla, Bolu'ya gerçekleştirilecek yeni turizm yatırımlarını destekliyoruz. Kalıcı tesislerin Gölcük'ün hemen altında bulunan Karacasu'ya yapılması, belirtilen olumsuzlukları azaltacaktık. Gölcük'ün günübirlik tesisler vasıtası ile tüm ziyaretçilere hizmet vermesi, gerekirse günübirlik tesislerin yenilenmesi ve geliştirmesi, halkımızın ve Bolu Turizminin menfaatinedir. Bu değerler çocuklarımıza bırakacağımız miraslardır. Bu emanetleri en iyi şekilde koruyarak sonraki kuşaklara bırakmak bizlerin öncelikli görevleridir” dedi.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Gölcük, Tabiat, Parkına, Yapılması, Planlanan

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      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • Yalan haberciler 2 gün önce yorumlandı

      kimse kimseye para vermemiştir. asparagas haber yapmakta üzerinize yok. öyle bir söylemde yada tartışma olmamıştır. haberleri lütfen gerçek yazalım. bende o protesto yapanların içinde idim yazıktır. çalışanın ekmek parasıyla oynamayın.

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