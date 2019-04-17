Beni bırakın diye yalvardı

Haber: C.Kutay AYKAN

Geçtiğimiz yıl, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu’nda yaptıkları uygulama sırasında İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otomobili durdurdu.

Ekiplerin otomobilde yaptıkları aramada çeşitli yerlere gizlenmiş halde 6 kilo 170 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan ve imam nikahlı oldukları öğrenilen 36 yaşındaki C.Y. ile 26 yaşındaki D.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Y. ve D.K. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmiş imam nikahlı eş D.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, , C.Y.’de tutuklanmıştı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan imam nikahlı eşiyle birlikte, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan 20 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan C.Y., mahkeme heyetine yalvararak; “Yaptığım işten çok pişmanım. Bana bir şans daha vermenizi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, davanın karara bağlanması için duruşmayı 21 Mayıs 2019 tarihine ertelerken, C,Y.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 16:04