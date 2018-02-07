Haber: Kasım ŞAHİN

Olay, 2017 yılının Eylül ayında meydana geldi. Kız çocuğu S.P., neşesiz ve durgun olduğunu fark eden ailesine, aynı apartmanda oturan komşularının oğlu Erkan K.'nin kendisini taciz ettiğini, tacizi sürdürmek için de telefonda tehdit mesajları gönderdiğini söyledi. Mesajları gören anne, kızıyla birlikte polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Erkan K.'nin, S.P.'nin yanına gelmesi için gönderdiği tehdit içerikli mesajlar da delil olarak teslim edildi. Gözaltına alınan Erkan K., mahkemece tutuklandı. Erkan K. hakkında, 'Cinsel taciz' ve 'Tehdit' suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Erkan K., mağdur S.P. ile tarafların aileleri ve avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren Erhan K., cinsel taciz suçlamalarını reddederek, "Kendisine cinsel tacizde bulunmadım. S.P. üst kat komşumuzdur. Benden şarj cihazı aldı. Ben de onu geri istedim. Whatsapp üzerinden konuştuk. Şarj aletini alamayınca sinirlendim. Apartman girişinde öpmeye çalışıp, taciz de etmedim" dedi.

Mağdur S.P. ise sanıktan şikâyetçi olduğunu söyleyerek, "Apartmanın içinde beni öptü ve bana dokunarak cinsel tacizde bulundu. Bu olayı 3-4 kez tekrarladı. Annene söyleme diye tehdit etti. Ben de olayı anneme anlattım. Ben ona 'ağabey' diyordum. Kendisi de bana 'Ben senin ağabeyin değilim' diyordu" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın, kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.