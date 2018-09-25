Haber: Kasım ŞAHİN

Küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar suçundan Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan M.D., üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Olaydan bir hafta önce N.G. ile tanışmıştım. Olay akşamı ise cadde üzerindeki bir simitçide kendisiyle karşılaştık. Yanımdaki arkadaş, N.G.’den bir tane sigara istedi. O da paketi çıkarttı ve iki sigarasından birini ona verdi. Bende, bana yok mu? Dedim. N.G.’den son sigarasını bana verdi. Kendisiyle şakalaştım ve şakalaşırken de hiçbir cinsel amacım olmadan kendisini öptüm. Olay akşamı, rahatsızlığımdan dolayı sakinleştirici kullanıyordum. Kötü bir amacım yoktu” dedi.

Mahkemede mağdur olarak ifade veren N.G., sanığın kendisini zorla öptüğünü ama şikayetinden vazgeçtiğini belirterek; “O akşam bir simitçide karşılaştık. Çok sarhoştu. Beni zorla öptü. Kendisinden şikayetçi olmuştum, ama sonradan bu şikayetimden vaz geçtim. Takdiri mahkeme heyetine bırakıyorum” açıklamasında bulundu. Duruma eksik evrakların tamamlanması için 20.11.2018 tarihine ertelendi.