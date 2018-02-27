Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da yaşan öz kardeşi Erol Çolak tarafından dolandırıldığını ve kendisinden şikayetçi olduğunu belirten Gönül Çolak; “Ben yıllardır Almanya’da yaşıyorum. Erkek kardeşim de Bolu’da yaşar. Bu güne kadar kardeşim beni 4 kez dolandırdı. Hep göz yumdum. Kendisine hep acıdım. Bir dönem kardeşim İstanbul’da yaşadı ve bu ilde dolandırmadığı şahıs ve banka kalmadı” dedi.

Her seferinde iyilik düşündüğünü ve yine her seferinde kardeşinden darbe yediğini de dile getiren mağdur abla Gönül Çolak, ifadesini şöyle sürdürdü; “İlk olarak kardeşim bana ait olan bir arsayı satmamı ve karşılığında da 1+1 iki daire alacağını ayrıca başka bir arsayı da satıp bedelini bankaya yatıracağını söyledi. Bende kendisine bir kez daha inanmak istedim. Hatta sattığı arsanın bedelinden 15 bin TL’yi yaptığı hizmetler karşılığı almasını söyledim. O ise banka hesabıma 163 bin TL yatırması gerekirken 150 bin TL. yatırdı. Arsayı da Erdal Gören’e satmış. Gören’e gittiğimde bana satışla ilgili hiç bir evrak vermeyerek, ‘Kardeşin ne istediyse onu yaptık’ açıklamasında bulundu” diye konuştu.

“ABLAMLA ACIDIK”

Bu olaylardan sonra ablasının teklifi üzerine Borazanlar Mahallesinde bulunan hisseli evin tapusunu kendisine verme kararı aldıklarını da dile getiren abla Çolak; “Hisselerimizin devri için kardeşimize vekaletname verdik. Yine iyilik yapalım dedik. Ama bu da olmadı. Kardeşim o vekaletnameyi kötüye kullanarak, evin satışını yapmış ve icar tahsisi yaptırarak bankada bulunan hesabımdan 120 bin TL. parayı da aldı. Ablamla ben kesinlikle alıp satma işlemi yapmadık. Bir kez daha öz kardeşim tarafından dolandırıldım. Kesinlikle şikayetçi ve davacıyım. Cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan ve dolandırıcılık suçundan yargılanan kardeş Erol Çolak’ın mahkemeye getirilmesine ve duruşmanın da ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.