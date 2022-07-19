Benzin 23 liranın altına düştü!

Haber: Ceylan Beykoz

Benzinin fiyatı gece yarısından itibaren 96 kuruş düştü. Bu indirimle birlikte, benzin fiyatı 23 lira seviyesinin altına geriledi. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında değişiklikler devam ediyor.

İndirimin ardından benzinin litresi Bolu'da 23 lira 78 kuruştan 22 lira 82 kuruşa geriledi. Benzinin litresi İstanbul’da 23 lira 66 kuruştan 22 lira 70 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 23 lira 78 kuruştan 22 lira 82 kuruşa geriledi.

Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan gerileme hakkında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini söylemişti.

BOLU GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

BOLU 22.82 TL/LT

DORTDIVAN 22.83 TL/LT

GEREDE 22.83 TL/LT

GOYNUK 22.83 TL/LT

KIBRISCIK 22.83 TL/LT

MENGEN 22.83 TL/LT

MUDURNU 22.83 TL/LT

SEBEN 22.83 TL/LT

YENICAGA 22.83 TL/LT