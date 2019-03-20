Benzin döküp ateşe verdiler

Park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Aracın sahibi Hasan Yılmaz, otomobilinin 2 kişi tarafından benzin dökülerek ateşe verildiğini iddia etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.