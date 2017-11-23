Haber: Semih BAYKAL

Olay, ilimiz Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa Caddesi belediyeye ait Nikah Salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aktaş Mahallesine ilerlemekte olan 14 DF 335 plakalı aracın kaput kısmından önce dumanlar daha sonra ise alevler yükseldi. Panik içinde kendini dışarı atan şoför ve yanında bulunan yolcu, olayı 110 İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını çok büyümeden söndürüp soğutma çalışmalarına başladı. Yangında yaralanan olmazken, can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçta benzin kaçağı olduğu tespit edildi.