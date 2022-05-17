Benzin motorini geride bıraktı

Haber: Ceylan Beykoz

Rusya-Ukrayna savaşının ve dövizdeki hareketliliğin etkisiyle küresel enerji piyasalarındaki fiyat değişiklikleri devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatları dün 109 dolar seviyesindeyken, bugün 113 dolar seviyesine yükseldi. Bu yükseliş akaryakıt zamlarını da beraberinde getirdi.

BENZİNE 1 LİRA 68 KURUŞ, LPG'YE 40 KURUŞ ZAM

Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 1 lira 68 kuruş, LPG'nin litre fiyatında 40 kuruş artış yaşandı. Böylelikle benzin fiyatı, 5 ay sonra ilk kez motorini geçti. Benzin fiyatındaki en son artış ise 11 Mayıs'ta 78 kuruş olmuştu.

DEPODAKİ FARK 102 TL OLDU

60 litrelik depo bir önceki fiyatlarla bin 267 liraya dolarken, şimdi bin 369 liraya dolacak.