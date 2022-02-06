Benzin ve mazot 15-16 liraya dayanacak





Haber: Okay Özcan

Benzin ve mazot denilince akla ilk gelen şey zam oluyor. Son zamanlarda zam üstüne zam gelen akaryakıtta bir artış da 7 yılın zirvesine yükselen petrol fiyatları nedeniyle bekleniyor. Brent petrol 92 dolar civarında, adım adım yükseliyor.Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 70, motorine ise 90 kuruş zam gelecek. Böylelikle fiyatlar 16 liraya dayanacak.

Son dönemde hem dolar kuru hem vergiler hem de petrol fiyatları etkisiyle zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatları bu sefer Ekim 2014 sonrasındaki 7 yılın zirvesine yükselen petrol fiyatlarında artış nedeniyle daha da yukarı gidebilir.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin ve motorine yeni zam yolda. 7 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 70, motorine ise 90 kuruş zam bekleniyor.Son zamla birlikte benzin 15 lirayı aşacak, motorin ise 16 liraya dayanacak.