Benzin ve motorin zamlandı

Haber: N. Halid Altundal

Petrol piyasasındaki dalgalanmalar akaryakıt ürünlerine yansımaya devam ediyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre benzin ve motorin fiyatına 5 Kasım’dan itibaren geçerli zam yapıldı. Buna göre benzinin litre fiyatına 17 kuruş, motorinde ise 16 kuruş zam geldi. Yapılan zamların ardından ilimiz Bolu’da benzinin litresi 6,77 liradan, motorinin litresi ise 6,18 ila 6,22 lira arasında değişen fiyattan satışa sunulmaya başlandı. Akaryakıtta son olarak 3 Kasım Salı günü benzine 16, motorine ise 12 kuruş indirim gelmişti.