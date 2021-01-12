Benzin ve motorinde zam

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS), benzinin litre fiyatında zam yapıldı. EPGİS açıklamasında 12 Ocak itibariyle geçerli benzine 17 kuruş zam yapıldığı bildirildi. Ancak yapılan zam mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansıtılmadı. Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde de 20 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Motorindeki artışın da eşe mobil sitemi gereği ÖTV’den karşılanacağı için pompa fiyatlarına yansıtılmayacağı öğrenildi.