Benzin ve motorine büyük zam

Haber: Ceylan Beykoz

EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 37 kuruş, motorine ise 32 kuruş zam geldi. Zammın ardından İstanbul'da ortalama 5,75'ten satılan benzinin litre fiyatı 6,12 liraya yükselecek. Benzinin litresi Ankara'da 5,78 liradan 6,15 liraya, İzmir'de ise 5,82 liradan 6,19 liraya çıkacak. Motorinin litresi ise İstanbul'da 5,37 liradan 5,69 liraya, Ankara'da 5,42 liradan 5,74 liraya, İzmir'de ise 5,43 liradan 5,75 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.