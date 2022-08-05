Benzin ve Motorine indirim!

Haber: Okay Özcan

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Bu da benzin ve motorin fiyatlarında bazen düşüş, bazen de yükseliş gösterebiliyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

Hem benzine hem de motorine indirim geliyor. Buna göre 6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi bekleniyor.

BOLU’DA BENZİNİN LİTRESİ 22,35 LİRA

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; Bolu'da motorin litre fiyatı 24,61 lira… Benzinin litresi ise ortalama 22,35 liradan satılıyor. İndirimin gelmesi halinde 22,35 liradan satışa sunulan benzin 20,12 liraya, motorin ise 24,61’den 23,46 kuruşa indirilmesi bekleniyor.