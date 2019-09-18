Benzin ve motorine yeni zam

Haber: Birol Ertunç

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada, motorinin litre fiyatına 18 Eylül itibariyle zam yapıldığı belirtildi. Açıklamaya göre motorine 12 kuruşluk zam yapılırken, zammın pompa fiyatlarına yansıtılacağı bildirildi.

EPGİS önceki gün yaptığı açıklamada ise motorinde 7 kuruşluk zam yapıldığını duyurmuştu.

EPGİS’ten yapılan bir diğer zam açıklaması ise benzin için oldu. Açıklamaya göre benzinin litre fiyatına 18 Eylül itibariyle 35 kuruş zam yapıldığı bildirildi.

ÖTV DÜZENLEMESİ

EPGİS ayrıca yaptığı açıklamada benzin ve motorinde ÖTV düzenlemesi yapıldığını da duyurdu. Açıklamada, “Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 18/09/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 22, Benzinde 1 krş/ltFiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” denildi.

FİYATLARIN HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.