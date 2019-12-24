Benzin ve motorine zam

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) tarafından yapılan açıklamada 24 Aralık itibariyle motorine 28 kuruş, benzine ise 16 kuruş zam yapıldığı bildirildi.

BENZİNDE ZAMMIN TAMAMI POMPAYA YANSIYACAK

EPGİS açıklamasında, “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 24/12/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 16, Motorinde 6 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” ifadelerine yer verdi.

MOTORİNDE 22 KURUŞ POMPAYA YANSIMAYACAK

EPGİS'in bir diğer açıklamasında ise yapılan ÖTV düzenlemesi ile motorinin litresinde 22 kuruş fiyat artışı gerçekleştiğini, ancak artışın ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi..