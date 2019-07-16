Benzin ve motorine zam

Haber: Aysun Beykoz

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) paylaşılan açıklamaya göre, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı eşel mobil sistemi bu yıl benzin ve motorin için üçüncü kez tekrar devreye alındı.

Buna göre, motorin fiyatlarında yaşanan 18 kuruşluk artışın 15 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 3 kuruşluk artış ÖTV’den karşılanacak. Benzin fiyatlarında ise yaşanan 20 kuruşluk artışın 11 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 9 kuruşluk artış ÖTV’den karşılanacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2019, 23:45