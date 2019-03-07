Benzin zammının ardı gelmiyor

Benzin pompa fiyatlarına 15 kuruş zam gelecek. Fiyat artışının önümüzdeki hafta başında yansıması bekleniyor. Artışlarla birlikte Bolu’da benzinin litresi 6,54 TL, Düzce’de 6,50 TL, Ankara’da ise 6,65 TL olacak.

Benzin zammının ardı gelmiyor

Türkiye’de, akaryakıt fiyatları belirlenirken, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki değişim (motorin ve benzin) ve dolar kuru hareketleri göz önünde bulunduruluyor. Son bir haftadır döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarında önlenemez bir yükselişi beraberinde getirdi. Ardı ardına gelen zamlarla bir depo akaryakıt bedeli mazotta ortalama 30 lira benzinde ise 40 lira arttı. Likit petrol gazı fiyatı ise tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye’de, akaryakıt fiyatları belirlenirken, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki değişim (motorin ve benzin) ve dolar kuru hareketleri göz önünde bulunduruluyor. Son bir haftadır döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarında önlenemez bir yükselişi beraberinde getirdi. Ardı ardına gelen zamlarla bir depo akaryakıt bedeli mazotta ortalama 30 lira benzinde ise 40 lira arttı. Likit petrol gazı fiyatı ise tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. 

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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