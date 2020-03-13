Benzinde bir indirim daha

Haber: N. Halid Altundal

Uluslararası piyasalarda düşüşe gelen petrol fiyatları ülkemizde de akaryakıt ürünlerine indirim olarak yansımaya devam ediyor. Düşen petrol fiyatları ile 10 Mart’ta benzinde 60, motorinde ise 56 kuruş indirim yapılmıştı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) yaptığı yeni açıklamada benzinde 14 Mart itibariyle 51 kuruş daha indirim yapılacağını duyurdu. Yapılacak yeni indirim ile benzinin litre fiyatında bu hafta içinde 1,11 lira düşüş gerçekleşmiş oldu.