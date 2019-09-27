Benzinde indirim

Haber: Ceylan Beykoz

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından(EPGİS) yapılan açıklamada benzinin litre fiyatında 25 kuruş indirime gidildiği bildirildi. Açıklamada 27 Eylül itibariyle geçerli indirimin pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.

ÖTV DÜZENLEMESİ

EPGİS’ten yapılan bir diğer açıklama ise Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) ile alakalı oldu. EPGİS konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi. 27/09/ 2019 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 1 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır” ifadelerine yer verdi.