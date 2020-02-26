Benzinde indirim

Haber: Erdal Tanrıverdi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine, dolar kurundaki artışa bağlı olarak daha önce 16 kuruş zam yapılmıştı. Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 10 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşti. Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda benzin ve motorinin (ton bazında) fiyatları düştü. Ton fiyatı benzinin 560 dolardan 540 dolara, motorinin de 516 dolardan 492 dolara geriledi. Düşüş, ton başına 20-25 doları buldu. Yapılan 10 kuruşluk indirimin, pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi. Motorinde ise şu an herhangi bir değişiklik beklenmiyor.