Benzinde indirim

Haber: Birol Ertunç

Benzin fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim geldi. Motorine de hafta sonuna kadar 15-20 kuruş aralığında indirim göründü. Kurban Bayramı için seyahat edecekler akaryakıta daha az para ödeyecek. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Motorinde de bekleniyor

Uluslararası piyasalarda motorinin de ton fiyatı 585 dolardan 565 dolara kadar geriledi. Ürün bazında piyasalarda ciddi bir hareketlilik yaşanmazsa motorinde de hafta sonuna kadar indirim bekleniyor. Rakam net olmamakla birlikte indirim tutarının 15-20 kuruş aralığında olabileceği hesaplanıyor