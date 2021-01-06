Benzinde indirim kararı

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatında indirim yapıldı. EPGİS açıklamasına göre akaryakıtta önce ÖTV düzenlemesine gidildi. Buna göre benzinde 4 kuruş indirim gerçekleşti. Ancak Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmadı. Araç sahiplerini sevindiren haber ise çok geçmeden geldi. EPGİS açıklamasında 6 Ocak itibariyle geçerli benzinin litre fiyatında 7 kuruş pompa satış fiyatında indirim gerçekleştiği bildirildi.

Son yapılan indirim ile birlikte ilimiz Bolu’da benzinin litresi 7 lira 21 kuruş ila 7 lira 23 kuruş arasında değişen fiyatlarla satışa sunulmaya başladı.