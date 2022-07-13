Benzine 1.55 lira indirim beklentisi 

Rusya-Ukrayna arasında süregelen savaşla birlikte brent petrol fiyatlarında ki dalgalanma devam ediyor. Hem siyasi hem de ekonomik devinim nedeniyle benzin ve motorin fiyatları uzun süredir artış gösteriyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; Bolu Merkez’de benzinin litresi 25.27 lira, motorinin litresi ise 25.48 liradan satılıyor.
İlçeler de ise fiyatlar şu şekilde;
|
BENZİN
(LT/TL)
|
MOTORİN
(LT/TL)
|
Dörtdivan
|
25,29
|
25,48
|
Gerede
|
25,29
|
25,49
|
Göynük
|
25,28
|
25,49
|
Kıbrıscık
|
25,29
|
25,48
|
Mengen
|
25,29
|
25,49
|
Mudurnu
|
25,28
|
25,49
|
Seben
|
25,29
|
25,48
|
Yeniçağa
|
25,29
|
25,49