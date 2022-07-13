Benzine 1.55 lira indirim beklentisi 

Rusya-Ukrayna arasında süregelen savaşla birlikte brent petrol fiyatlarında ki dalgalanma devam ediyor. Hem siyasi hem de ekonomik devinim nedeniyle benzin ve motorin fiyatları uzun süredir artış gösteriyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; Bolu Merkez’de benzinin litresi 25.27 lira, motorinin litresi ise 25.48 liradan satılıyor.

İlçeler de ise fiyatlar şu şekilde;

BENZİN (LT/TL) MOTORİN (LT/TL)

Dörtdivan 25,29 25,48 Gerede 25,29 25,49 Göynük 25,28 25,49 Kıbrıscık 25,29 25,48 Mengen 25,29 25,49 Mudurnu 25,28 25,49 Seben 25,29 25,48 Yeniçağa 25,29 25,49

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2022, 11:40