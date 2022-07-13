Benzine 1.55 lira indirim beklentisi 

Uzun süredir benzin ve motorine gelen zamların ardından, yarından itibaren benzin grubunda 1.55 lira indirim yapılması bekleniyor.

Benzine 1.55 lira indirim beklentisi 

Rusya-Ukrayna arasında süregelen savaşla birlikte brent petrol fiyatlarında ki dalgalanma devam ediyor. Hem siyasi hem de ekonomik devinim nedeniyle benzin ve motorin fiyatları uzun süredir artış gösteriyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;  Bolu Merkez’de benzinin litresi 25.27 lira, motorinin litresi ise 25.48 liradan satılıyor.

İlçeler de ise fiyatlar şu şekilde;

BENZİN

(LT/TL)

MOTORİN

(LT/TL)

Dörtdivan

25,29

25,48

Gerede

25,29

25,49

Göynük

25,28

25,49

Kıbrıscık

25,29

25,48

Mengen

25,29

25,49

Mudurnu

25,28

25,49

Seben

25,29

25,48

Yeniçağa

25,29

25,49

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2022, 11:40
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