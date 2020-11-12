Benzine 19 kuruş zam

Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 19 kuruş zam yapıldı. Yapılan bu zammın son aylarda yapılan en yüksek fiyat artışı olduğu belirtildi.

Benzine 19 kuruş zam

Haber:Erdal Tanrıverdi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 19 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,77 liradan 6,96 liraya, Ankara'da 6,85 liradan 7,04 liraya, Bolu’da ise 6,87 liradan 7,06 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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