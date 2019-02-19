Benzine 27 kuruş zam

HABER:C.Kutay Aykan

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre satış fiyatına dün gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 27 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Zammın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 6,05 liradan 6,32 liraya, Ankara’da 6,15 liradan 6,42 liraya, İzmir'de ise 6,10 liradan 6,37 liraya yükseldi. İlimizde ise en düşük benzin satış fiyatı 6.05 kuruşa, en yüksek benzin satış fiyatı ise litre başına 6.45 kuruşa yükselmiş oldu.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.