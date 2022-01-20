Benzine 46 kuruş zam!

Haber: C. Kutay Aykan

EPGİS dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada motorine 52 kuruş zam yapılacağını açıklamıştı. Bu açıklamadan bir gün sonra ise Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS), benzine de zam yapılacağını resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. EPGİS tarafından yapılan açıklama, “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı; 20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 46 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Buna göre ilimiz genelinde 13 lira 61 kuruştan satılan benzin, Perşembe gününden itibaren 46 kuruş zamlanarak 14 lira 7 kuruştan satılacak.