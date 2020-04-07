Benzine bir zam daha

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından(EPGİS) yapılan açıklamada benzinin litre fiyatında 7 Nisan itibariyle 15 kuruş zamma gidildiği bildirildi. EPGİS açıklamasında, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı: 07/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 15 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Benzinde son olarak 4 Nisan’da 20 kuruş zam yapılmıştı.