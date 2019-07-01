Benzine bir zam daha

Haber: Birol Ertunç

23 Haziran seçimlerinin ardından çeşitli ürünlere gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada benzinin litre fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 27 kuruş zam geleceği duyuruldu. Yapılan son zamla birlikte benzinin fiyatı İstanbul'da 7 lirayı gördü. EPGİS, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer açıklamada ise LPG litre fiyatlarında 19 kuruş indirim yapıldığını belirtti. EPGİS sosyal medya hesabından yapılan açıklamalar şu şekilde: “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 02/07/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 27 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.” "02/07/2019 tarihi itibari ile Motorinde de eşel mobil sistemi devreye alınmıştır. Bundan sonra olası zamlar hem benzin hem motorinde artık pompa satış fiyatlarına yansımayacaktır." “Akaryakıt Fiyatlarında indirim. 02/07/2019 tarihinde geçerli olmak üzere LPG’de 19 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.”