Benzine büyük indirim

Haber: N. Halid Altundal

Kasım ayı itibariyle akaryakıtta yaşanan dalgalanmalar fiyatlara gelen üst üste zamlarla kendini gösterdi. Son iki hafta içerisinde yapılan zamların ardından araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Edinilen bilgiye göre benzinin litre fiyatında 17 Kasım itibariyle geçerli olacak 32 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Yapılacak indirimle birlikte ilimizde litresi 6,96 - 7.00 TL seviyesinde satışa sunulan benzinin litre fiyatının 6,64 - 6,68 seviyelerine gerileyeceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.