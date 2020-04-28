Benzine indirim geldi

Haber: N. Halid Altundal

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nca(EPGİS) yapılan açıklamada benzinin litre fiyatında 9 kuruşluk indirime gidildiği bildirildi. EPGİS açıklamasında, “Akaryakıt Fiyatlarında İndirim: 28/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 9 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

Benzine en son 22 Nisan’da 8 kuruş, 23 Nisan’da 31 kuruş indirim yapılmış; ardından 25 Nisan’da 29 kuruşluk zam yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.