Benzine indirim geldi

Haber: Aysun Beykoz

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamada 20 Temmuz itibariyle yapılan ÖTV düzenlenmesi ile benzinin litresinde 9 kuruş indirime gidildi. Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı belirtildi.

ÖTV düzenlemesine ek olarak EPGİS benzinde 11 kuruşluk bir indirim yapıldığını da açıkladı. Yapılan bu indirimin pompa fiyatlarına yansıtıldığı ifade edildi. Öte yandan dağıtım firmalarının belirlediği fiyatların rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterdiği aktarıldı.